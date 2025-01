Accordo raggiunto, l’Inter ha chiuso l’operazione: che colpo!

Accordo raggiunto, l’Inter ha chiuso l’operazione. I nerazzurri si sono assicurati un giovane che promette tantissimo per il futuro.

La scena calcistica europea si accende con una trattativa che potrebbe rivelarsi decisiva per il futuro dell’Inter e di una giovane stella del calcio croato.

Il club nerazzurro, dopo un’attenta riflessione e sondaggi concreti, sembra aver trovato nel centrocampista della Dinamo Zagabria classe 2003, quel fenomeno in mezzo al campo capace di portare nuova linfa e idee fresche alla squadra.

Le caratteristiche

Petar Sucic è un centrocampista centrale che può agire sia da regista che da mezzala. Tifosi e analisti sportivi vedono di buon occhio il colpo. Il suo stile di gioco, caratterizzato da grande tecnica, visione di gioco e abilità nei passaggi, si sposa perfettamente con la filosofia di gioco che l’Inter vuole portare avanti nei prossimi anni.

I piani dell’Inter per lui

Il passaggio di Sucic all’Inter segnerebbe un momento significativo nella carriera del giovane croato, ma anche una strategia chiara del club milanese di investire sul futuro. L’accordo prevede che Sucic resti in prestito alla Dinamo fino a questa estate, per poi unirsi definitivamente all’Inter giusto in tempo per partecipare al prestigioso Mondiale per club in America. Questo non solo garantirebbe al giocatore una continuità nel breve termine ma gli offrirebbe anche l’opportunità di dimostrare il suo valore su un palcoscenico internazionale, vestendo la maglia nerazzurra.

Intesa raggiunta e cifre coinvolte

Secondo Sportske Novosti, l’accordo tra l’Inter e la Dinamo Zagabria sta per essere raggiunto, con un’offerta che si aggira intorno ai 12 milioni di euro più 3 di bonus, considerati facilmente ottenibili, per un totale di 15 milioni di euro. Tuttavia, c’è la volontà da parte della Dinamo di negoziare termini ancora più vantaggiosi, cercando di ottenere una percentuale su un’eventuale futura vendita del giocatore.

