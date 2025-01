Chi è Farris, l’uomo sulla panchina dell’Inter che consiglia le scelte vincenti

Chi è Farris, l’uomo sulla panchina che ieri per la quinta volta ha diretto l’Inter al posto del suo capo Simone Inzaghi.

Nel mondo del calcio, spesso dominato da figure carismatiche e personaggi altisonanti, esistono professionisti che, pur mantenendo un profilo basso, riescono a fare la differenza senza clamori.

È il caso di Massimiliano Farris, il viceallenatore dell’Inter, le cui qualità e capacità emergono con discrezione ma evidente efficacia ogni volta che sostituisce l’allenatore titolare, Simone Inzaghi.

Il segreto del successo

Massimiliano Farris, come evidenzia Il Giornale, non è solo un semplice viceallenatore: è il silenzioso architetto dietro i successi dell’Inter in assenza di Inzaghi. Con un record notevole di quattro vittorie e un pareggio nelle occasioni in cui ha preso le redini della squadra, Farris dimostra di possedere tutte le qualità necessarie per guidare una squadra del calibro dell’Inter. Il suo percorso, segnato da umiltà e dedizione, lo ha portato dai modesti inizi come calciatore in squadre di serie minori fino a diventare una figura chiave nel retroscena nerazzurro.

La vita oltre il campo

Originario di Milano con radici sarde, Farris ha trascorso l’intera vita nel mondo del calcio, sempre lontano dai riflettori. Dietro la sua figura riservata, si nasconde un uomo di famiglia, devoto alla moglie e padre affettuoso di tre figlie. La sua lealtà incondizionata nei confronti di Inzaghi ed i consigli preziosi forniti nei momenti di difficoltà rappresentano solo alcune delle caratteristiche che lo rendono un viceallenatore incomparabile.

Un incontro destinato a cambiare la carriera

L’incontro con Simone Inzaghi, avvenuto durante il periodo trascorso nelle giovanili della Lazio, ha segnato una svolta decisiva nella carriera di Farris. È stato questo momento a legare indissolubilmente le loro strade, portandoli a collaborare con successo presso l’Inter. Farris è diventato il consulente di fiducia di Inzaghi, capace di fornire i consigli giusti al momento opportuno, dimostrando così che dietro ogni grande squadra, c’è sempre un grande vice.

La filosofia di un “fuoriclasse nell’ombra”

La gestione di Farris durante l’assenza forzata di Inzaghi di ieri contro l’Empoli per squalifica ha evidenziato l’approccio calmo e riflessivo del viceallenatore. Anche nei momenti di pressione, la sua capacità di mantenere la squadra concentrata e serena anche dopo un primo tempo bloccato sullo 0-0 ha dato il là alla prestazione convincente del secondo tempo che ha fruttato vittoria e 3 punti.

