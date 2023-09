Accornero: «Bravi ad aggredire subito la Juventus Next Gen». Le parole dell’attaccante del Pescara

Federico Accornero ha parlato dopo il successo sulla Juventus Next Gen. Di seguito le parole dell’attaccante del Pescara riportate da TuttoC.

ACCORNERO – «Stadio pazzesco, è stato tutto incredibile. Cerco sempre di dare il massimo, preferisco servire il compagno ma se vedo la porta provo a calciare. Siamo stati bravi a partire bene ed aggredire la Juventus, siamo stati abili a mettere in pratica ciò che abbiamo preparato. Personalmente cerco di fare il massimo e non penso al mio futuro, so che devo migliorare e Zeman me lo ricorda sempre».

The post Accornero: «Bravi ad aggredire subito la Juventus Next Gen» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG