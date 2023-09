Juve Lazio, Allianz Stadium sold out! La nota del club sul prossimo match casalingo alla ripresa

Allianz Stadium sold out per Juve Lazio. Lo ha comunicato la società bianconera attraverso una nota ufficiale.

COMUNICATO – «Stronger. Together.

In occasione di Juventus-Lazio di sabato 16 settembre alle ore 15:00 l’Allianz Stadium sarà sold out. Una splendida risposta da parte dei tifosi bianconeri che riempiranno tutte le tribune dello Stadium per far sentire il loro sostegno alla squadra nel primo match dopo la sosta per le Nazionali.

In vista della partita contro i biancocelesti, dunque, esaurite tutte le disponibilità di tagliandi, ma continuate a monitorare il Ticket Shop, perchè potrebbero liberarsi i posti rimessi in vendita dagli abbonati e potrebbero esserci ancora gli ultimissimi posti all’interno delle aree Premium.

La stagione è appena iniziata ed è bellissimo viverla tutti insieme. Vi aspettiamo a casa!

OFFICIAL TICKET SHOP

Per accedere alle fasi di vendita è necessario iscriversi all’Official Ticket Shop tramite Juventus Card, tramite numero di membership (per essere riconosciuti ed accedere alle fasi di vendita riservata) oppure, se non si è in possesso di una delle precedenti, è possibile registrarsi anche tramite indirizzo mail».

