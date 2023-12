Le dichiarazioni a Inter TV di Francesco Acerbi dopo il match di Champions League disputato contro il Real Sociedad

Ai microfoni di Inter TV, il difensore dell’Inter Acerbi ha parlato così dopo la partita contro il Real Sociedad.

OBIETTIVI AMBIZIOSI – «Questa squadra può arrivare lontano come abbiamo sempre dimostrato. Stasera volevamo vincere, ma loro sono stati bravissimi. Noi abbiamo fatto la nostra partita, loro alla fine non hanno avuto grandi occasioni. Se restiamo umili come abbiamo fatto, da squadra, possiamo andare lontano. Fino adesso siamo squadra e lottiamo»

RAMMARICO – «Sì. L’avversaria sarà una delle top. Ma siamo anche noi un bel gruppo, abbiamo dimostrato di poter competere. Sai? Non possiamo sempre vincere, anche se lottiamo sempre a tutti i costi, ma anche merito degli altri»

SOMMER – «Sommer sembra che non ci sia in senso buono. È un ottimo portiere, concentrato, sicuro di sé e sempre molto in partita e attivo e non lo fa neanche notare o pesare. Sulla concentrazione non ha niente da invidiare a nessuno»

