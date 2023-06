La stampa celebra la grandissima prestazione di Francesco Acerbi contro Haaland: il centrale ha annullato l’attaccante di Guardiola

Gazzetta.it ha raccontato nel dettaglio la grande partita disputata dal centrale difensivo dell’Inter Francesco Acerbi nella finale di Champions League, con il difensore capace di annullare Haaland:

«Acerbi aggrappato a se stesso, ai ricordi della malattia, forse il vero motore di tanta abnegazione e vocazione alla sofferenza. Haaland ha continuato ad agitarsi molto, sempre più innervosito dalla resistenza a oltranza di Acerbi. Quando riusciva a superarlo, per esempio con un tackle di dubbia ammissibilità intorno al 67’, l’Inter apriva il paracadute, nell’occasione con Bastoni, bravissimo ad opporsi al “cyborg” lanciato a tutta in area. Sembrava quasi che i compagni capissero l’epicità della situazione, il difensore italiano, quasi dileggiato da un quotidiano inglese che nell’edizione di ieri gli ha dedicato un sarcastico “good luck, Francesco”, contro l’infallibile cannoniere. Con l’Inter sotto di un gol, all’81’ Acerbi si è prodotto nella più classica delle scivolate, in area, ad anticipare Haaland e a spazzare il pallone, con messaggio incorporato: “Tu vinci, ma io non mi arrendo, continuo a difendere come se non ci fosse un domani».

