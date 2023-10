Acerbi cita il caso scommesse Fagioli? «Non giudico, lo faranno persone più in alto». Le parole in conferenza stampa

Acerbi nel corso della conferenza stampa dell’Italia ha citato anche il caso scommesse in cui è coinvolto Fagioli della Juve.

LE PAROLE – «Per comportamento esemplare intendo il rispetto per te stesso e per gli altri. E poi ognuno deve avere grandi obiettivi per dare il 100% e non centra nulla ciò che è successo. Non è nelle mie competenze giudicare, noi siamo molto sereni e concentrati sulle due partite. Ciò che accadrà verrà giudicato da persone più in alto».

