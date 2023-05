I nerazzurri tratteranno con i biancocelesti il riscatto del difensore italiano che ha fatto benissimo in questa stagione.

Arrivato tra lo scetticismo generale Francesco Acerbi in pochi mesi è diventato una colonna della difesa dell’Inter facendo accomodare in panchina De Vrij spesso e volentieri. Il difensore è ancora di proprietà della Lazio ma i nerazzurri proveranno a riscattarlo a fine stagione nonostante non sia più giovanissimo.

Il club milanese vanta un diritto di riscatto a 4 milioni ma è probabile che questa cifra non venga tenuta presente e che nasca una nuova trattativa tra le società. Secondo il Corriere dello Sport la Lazio vorrebbe in cambio Giovanni Fabbian, ex centrocampista della Primavera che l’Inter ha mandato in prestito alla Reggina in Serie B.

