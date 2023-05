L’attesa snervante e febbrile sta per terminare, mancano poche ore al derby; si parte dal 2-0 per i nerazzurri.

Squadra che vince non si cambia, è quello che deve aver pensato Inzaghi per tutta questa lunga vigilia. L’Inter scenderà in campo con gli stessi 11 dell’andata, anche la formazione schierata sabato contro il Sassuolo lo faceva pensare.

Rafael Leao

Tornano quindi in campo Onana, Darmian, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Dzeko e Lautaro; nel Milan Leao ha recuperato ma non ci sarà Bennacer, ecco le probabili formazioni.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli.

L’articolo Inter-Milan: nessun dubbio per Inzaghi, Leao sarà titolare proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG