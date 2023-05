Le parole di Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, sui diritti tv del calcio italiano. Tutti i dettagli

Il presidente della Serie A, Lorenzo Casini, ha parlato in conferenza stampa dopo l’assemblea di Lega.

PAROLE – «Quest’assemblea era stata convocata per due ragioni, uno il bando per i diritti TV a livello nazionale e l’altro sulla questione della centralizzazione degli archivi correnti, ritenuta così importante da inserirla nello statuto. Oggi le squadre hanno approvato all’unanimità le modifiche allo statuto e il bando con gli inviti a offrire. È una giornata importante perché queste modifiche, che dovranno seguire il loro corso e saranno trasmesse alla FIGC, inseriscono il principio per cui l’archivio corrente, per il prossimo quinquennio viene inserito nella commercializzazione in via centralizzata e viene previsto un criterio di riparto che tiene conto della storia delle squadre».

