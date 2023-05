Sale l’ansia per l’euroderby di Champions di questa sera: le reazioni social dei tifosi di Inter e Milan – SOCIAL CALCIO

Giorno di Champions League e, soprattutto, giorno di Inter-Milan, ritorno delle semifinali della massima competizione europea. Uno dei derby per eccellenza in Italia adesso passa anche il confine e, come nella stagione 2002/03, bloccherà per una sera l’intera città, divisa tra le fedi rossonere e nerazzurre.

•𝗟𝗔 𝗦𝗧𝗥𝗔𝗗𝗔 𝗩𝗘𝗥𝗦𝗢 𝗟𝗔 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟𝗘 #InterMilan #EuroDerby #DerbyMilano #DerbydellaMadonnina #ForzaInter #SempreMilan #Inter #Milan #ChampionsLeague #UCL #Istanbul #Calcio #Milano #Italia • http://caricaturella.com

Euroderby day. Forza Milan.

8 ore a #InterMilan. La situazione.

Venne il giorno del dunque.

Tredici anni dopo l’ultima semifinale.

Venne il giorno del dunque.

Tredici anni dopo l'ultima semifinale.

Vent'anni dopo l'ultimo derby in semifinale. Nel giorno del compleanno di Moratti. Nel bene o nel male, si scrive la storia. Preparate i vostri cuori a tutto.#InterMilan pic.twitter.com/d541kyrGjs — Wazza (@wazzaCN) May 15, 2023

Sale ovviamente l’ansia da entrambe le parti, con nessuna delle due tifoserie intenzionata a lasciare il passo all’altra per un appuntamento così fondamentale per la stagione di entrambe.

