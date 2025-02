Con l’imminente ritorno di Acerbi, Inzaghi dovrà scegliere tra lui e De Vrij. Cosa accadrà nei prossimi mesi? La competizione tra i due è più accesa che mai.

L’Inter ha ritrovato Francesco Acerbi che è finalmente tornato titolare lunedì scorso contro la Fiorentina dopo più di due mesi di assenza. Il difensore centrale ha saltato parecchie gare in questa stagione alimentando dubbi nella mente dei dirigenti. Sebbene Stefan de Vrij lo abbia sostituito egregiamente, l’allenatore sa quanto Acerbi possa fare la differenza in termini di esperienza e solidità. L’impegno del giocatore, che ha sempre dimostrato di sapersi fare trovare pronto anche contro i bomber più temibili, rappresenta un punto di riferimento per tutta la squadra.

Un mastino in difesa

L’allenatore interista, a pochi giorni dal delicato impegno contro la Juventus, non può fare a meno di considerare Acerbi una risorsa importante. La presenza del difensore in campo potrebbe essere fondamentale per fermare le avanzate di un attaccante del calibro di Randal Kolo Muani, che ha mostrato grandi capacità nelle ultime partite. La sua esperienza a livello internazionale ha permesso ad Acerbi di gestire situazioni difficili contro avversari di livello. La partita contro la Juventus, una delle sfide più delicate della stagione, potrebbe essere il banco di prova ideale per verificare la condizione fisica e mentale del giocatore dopo il lungo stop: secondo SportMediaset sarà l’italiano a vincere il ballottaggio con De Vrij.

Gli scenari futuri: mesi decisivi

Il contratto di Francesco Acerbi con l’Inter si estende fino al giugno del 2026, ma la dirigenza ha comunque la possibilità di risolvere l’accordo con una buonuscita già nella prossima estate. In questo finale di stagione Acerbi dovrà dimostrare il proprio valore per scongiurare l’ipotesi che la società decida di rescindere il suo contratto già nel 2025.

Leggi l’articolo completo Acerbi-De Vrij: Inzaghi ha già deciso? Mesi decisivi per l’italiano, su Notizie Inter.