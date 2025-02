Giovanni Fabbian all’Inter? Ecco cosa potrebbe accadere davvero

Un infortunio apre una porta insperata per Giovanni Fabbian, ma l’Inter potrebbe aver già deciso cosa fare la prossima estate.

L’Inter, dopo diverse sessioni di mercato senza grossi investimenti, è chiamata ad una mini-rivoluzione la prossima estate. I nerazzurri seguono anche il rendimento di diversi giovani che in qualche modo sono ancora legati all club. Ad esempio, l’infortunio di Odgaard crea spazio per Giovanni Fabbian che dovrebbe essere titolare contro il Torino. Un’occasione speciale per il giovane centrocampista, che sfida un’altra vecchia conoscenza dell’Inter, Cesare Casadei, ora avversario con la maglia granata. Il centrocampista del Bologna si sta facendo notare non solo per la sua capacità di recuperare palloni, ma anche per la sua predisposizione a inserirsi nell’area avversaria, un aspetto fondamentale per il gioco moderno.

Sotto osservazione da parte dei nerazzurri

La crescita di Giovanni Fabbian non passa inosservata, tanto che l’Inter non ha mai perso di vista il giovane talento. Il club nerazzurro, infatti, ha mantenuto un diritto di “recompra” fissato a 12 milioni di euro, accordato al momento della sua cessione al Bologna lo scorso anno per 4 milioni. Una clausola che potrebbe aprire a un possibile ritorno di Fabbian a Milano, nel caso in cui dovesse continuare a impressionare durante il resto della stagione. Oltre all’Inter, anche Vincenzo Italiano ha messo gli occhi su di lui: il suo attuale allenatore lo considera un calciatore polivalente capace di coprire tre ruoli in mezzo al campo. Un box-to-box che si distingue per la sua capacità di interdire, costruire e finalizzare, caratteristiche che gli hanno permesso di emergere come uno dei giovani più promettenti.

L’Inter potrebbe far tornare Fabbian a Milano

La situazione è chiara, come riporta la Gazzetta dello Sport: l’Inter sta monitorando attentamente Giovanni Fabbian, pronta a riacquistarlo a fine stagione se il ragazzo continuerà a mostrare il suo valore. Il centrocampista del Bologna sta attirando l’attenzione di più club, ma l’Inter ha un canale preferenziale grazie alla “recompra” stabilita lo scorso anno: qualsiasi altro club lo vorrà acquistare dovrà trattare col Bologna che potrebbe chiedere cifre ben maggiori. Con un’offerta che si aggira sui 12 milioni, la squadra di Simone Inzaghi potrebbe finalmente riabbracciare un talento che ha lasciato intravedere tutto il suo potenziale.

