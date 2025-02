Inter, occhio alla rivoluzione del mercato estivo: chi rimarrà e chi se ne andrà

Grandi movimenti in vista per l’Inter, ma dietro le quinte si nascondono sorprese. Chi sarà protagonista del mercato e chi potrebbe lasciare il club.

L’Inter si prepara a trasformare profondamente la rosa per la prossima stagione: il Corriere dello Sport fa luce su ciò che dovrebbe accadere. Le manovre sono già partite con un primo grande acquisto: Petar Sucic dalla Dinamo Zagabria. Il giovane croato, che arriverà per 14 milioni di euro più 2,5 di bonus, si unirà al club per il Mondiale. Il suo arrivo risponde a una necessità strategica: rimpiazzare Davide Frattesi, destinato a partire a fine stagione. Un rinforzo importante per il centrocampo, ma la campagna acquisti non si ferma qui.

La rivoluzione in attacco

Il reparto offensivo subirà grandi cambiamenti. Con Marko Arnautovic e Joaquin Correa pronti a salutare, Simone Inzaghi ha bisogno di rinforzi. L’obiettivo è acquistare una punta che possa aggiungere fantasia, capacità di dribbling e imprevedibilità, caratteristiche che mancano attualmente alla squadra. Questi movimenti sono fondamentali per migliorare la qualità offensiva e prepararsi a competere su tutti i fronti. La priorità sarà trovare un giocatore capace di elevare il gioco in attacco, e che sappia adattarsi al modulo di Inzaghi e alle richieste della società.

Futuro incerto per due difensori

La difesa è l’altro settore in cui l’Inter dovrà fare delle scelte importanti. Il futuro di Francesco Acerbi e Stefan de Vrij resta in bilico. Sebbene entrambi abbiano guadagnato la fiducia di Inzaghi, l’età e le frequenti problematiche fisiche potrebbero influire sulle decisioni future. Il contratto di Acerbi è valido fino al 2026, mentre per De Vrij si sta già valutando un rinnovo fino alla stessa data. Tuttavia, l’Inter si è riservata la possibilità di liberarsi di uno dei due difensori anticipando l’uscita tramite il pagamento di una penale. Solo uno dei due potrebbe rimanere, il che lascia aperto il futuro a nuovi rinforzi difensivi.

