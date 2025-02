Inter, la vecchia fiamma torna nel mirino: sarà davvero il colpo che tutti aspettano?

L’Inter si prepara a un mercato scoppiettante che potrebbe prevedere colpi in ogni reparto.

In attesa di concludere la stagione attuale, parte dei pensieri dell’Inter va già alla stagione 2025/26, che si preannuncia come un punto di svolta. La squadra nerazzurra, infatti, sta preparando una piccola rivoluzione, che coinvolgerà sia il reparto offensivo che il centrocampo. Per l’attacco, la situazione è chiara: Marko Arnautovic, autore del gol vittoria contro la Fiorentina, non sarà parte del progetto a lungo termine; al suo posto potrebbe arrivare anche un nome poco conosciuto. Con il contratto in scadenza il 30 giugno, l’austriaco si troverà svincolato, e l’Inter sta già valutando altre soluzioni per rinforzare il reparto.

Scelte difficili a centrocampo: l’addio di Asllani?

Anche nel reparto mediano si annunciano novità significative. Kristjan Asllani, considerato il vice Calhanoglu, non ha convinto fino in fondo e sembra destinato a salutare Milano. Le sue prestazioni non hanno soddisfatto le aspettative, tanto che la dirigenza nerazzurra è pronta ad ascoltare offerte per una sua cessione. Nonostante l’acquisto di Sucic dalla Dinamo Zagabria, potrebbe esserci la necessità di un altro grande colpo a centrocampo.

Rodrigo De Paul, un ritorno possibile per l’Inter?

Secondo Inter Live non è da escludere un ritorno in Serie A di Rodrigo De Paul. Il centrocampista argentino, in scadenza nel 2026 con l’Atletico Madrid, potrebbe essere il rinforzo che l’Inter cerca per potenziare la mediana. Dopo essere approdato a Madrid nel 2021 per 35 milioni di euro, De Paul è diventato una figura chiave per Simeone, ma il suo futuro sembra essere lontano dalla capitale spagnola. L’Atletico Madrid potrebbe decidere di cederlo per una cifra intorno ai 20 milioni di euro. L’Inter dovrà fare i conti anche con il suo ingaggio, che si aggira intorno ai 3,2 milioni di euro netti a stagione. Nonostante la concorrenza di altri club, De Paul potrebbe essere l’uomo giusto per completare il centrocampo nerazzurro, già molto competitivo.

