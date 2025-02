Inter, Pavard potrebbe favorire l’arrivo di un giovane talento

Un giovane difensore in arrivo all’Inter, ma c’è un dettaglio sorprendente: il ruolo di Pavard potrebbe essere decisivo.

La prossima estate si prospetta un periodo cruciale per l’Inter, chiamata a rinforzare la rosa in maniera strategica. I nerazzurri, infatti, dovranno intervenire su più reparti, puntando a un rinnovamento che coinvolgerà diversi titolari. Il mercato estivo si preannuncia decisivo, non solo per le operazioni in uscita, ma anche per la ricerca di giovani talenti che possano risollevare la squadra in vista della stagione 2025/26.

La difesa nerazzurra: una priorità assoluta

Uno dei reparti che necessiterà maggiori attenzioni sarà senza dubbio la difesa. Francesco Acerbi, nonostante l’importanza nel progetto tattico di Simone Inzaghi, non ha brillato per affidabilità in questa stagione, lasciando a Stefan de Vrij il compito di reggere il reparto. Inzaghi avrà bisogno di nuovi innesti; nonostante la lunga lista di difensori monitorati negli ultimi anni, l’Inter non ha ancora trovato l’affare giusto, con Bremer e Buongiorno che sono sfuggiti per ragioni economiche. Tuttavia, nuove opzioni sono emerse all’orizzonte.

Badé, il giovane talento francese per l’Inter

Secondo Inter Live, il club nerazzurro potrebbe mettere gli occhi su Loic Badé, difensore centrale classe 2000 in forza al Siviglia. Il francese, dotato di fisico imponente, ha già dimostrato grandi qualità internazionali, accumulando esperienza sia in Francia che con la Nazionale. Dopo il trasferimento dal Rennes per 12 milioni di euro, la sua valutazione è notevolmente aumentata, ed è arrivata a 25 milioni. L’Inter, che deve rinforzare il centro della difesa, potrebbe decidere di puntare su Badé, il quale potrebbe adattarsi bene alla difesa a tre di Simone Inzaghi. Un ulteriore vantaggio sarebbe la possibilità di crescere accanto a Benjamin Pavard, altro difensore francese che potrebbe aiutarlo ad ambientarsi velocemente a Milano. Vedremo se l’Inter affronterà il colpo o se opterà per profili che già conoscono la Serie A.

