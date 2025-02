Inter: offerta shock per un top da un club italiano, ma il colpo è davvero possibile?

Dopo il clamoroso tentativo per Theo Hernandez, il Como ha messo nel mirino un calciatore nerazzurro.

L’Inter ha intenzione di cambiare ossatura della squadra in vista della prossima stagione: alcune mosse sia in entrata che in uscita si possono già intravedere. Il tutto potrebbe prevedere qualche cessione inaspettata anche se, a differenza del passato, non c’è più la necessità di cedere pezzi pregiati per finanziare il mercato in entrata.

Un calciomercato decisamente ambizioso

Anche il Como, da parte sua, ha progetti decisamente ambiziosi per il futuro. La proprietà, chiara nel dichiarare la sua volontà di raggiungere traguardi significativi, punta a costruire una squadra altamente competitiva. L’obiettivo principale è acquistare calciatori di valore assoluto, con il mercato di gennaio che ha già visto tentativi importanti. Il primo tentativo, una proposta di circa 50 milioni di euro per Theo Hernandez, non ha avuto esito positivo. Sebbene il Milan non abbia posto un rifiuto netto, il giocatore ha scelto di restare a Milano. Nonostante il rifiuto, il club ha in mente di rafforzarsi ulteriormente durante il calciomercato estivo, con l’intento di attirare giocatori di spessore internazionale.

Un’operazione difficile, quasi impossibile

A tal proposito, come riferisce Inter Live, tra i principali obiettivi del Como c’è Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter, che potrebbe diventare un obiettivo strategico per la squadra lariana, qualora le condizioni lo permettano. L’interesse per Barella è reale, ma le difficoltà legate all’operazione sono molteplici. Nonostante l’ambizione e la forza economica dei fratelli Hartono, il trasferimento di Barella al Como rimane una possibilità remota. L’Inter non ha alcuna intenzione di privarsi di uno dei suoi giocatori fondamentali, e una cifra simile a quella proposta per Hernandez difficilmente basterebbe per convincere il club nerazzurro. Inoltre, Barella, che ha un legame affettivo con il Como dopo la sua esperienza giovanile con il club, non sembra disposto a cambiare squadra. La sua permanenza all’Inter appare solida, a meno che non arrivi una proposta irrinunciabile.

