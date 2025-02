Marcus Thuram al Real Madrid? Il mega affare che potrebbe sconvolgere l’Inter e non solo

Il futuro di Marcus Thuram è più incerto che mai: tra rinnovi, offerte esorbitanti e un possibile addio.

Marcus Thuram ha sempre dichiarato di non voler andar via sfruttando unicamente la clausola di rescissione presente nel suo contratto con l’Inter dal valore di 85 milioni di euro. Il francese è soddisfatto della sua esperienza a Milano e si sente apprezzato per la sua crescita come calciatore in Serie A. Nonostante ciò, persistono le indiscrezioni su un suo possibile trasferimento, soprattutto in Premier League, con club di alto livello pronti a fare una proposta importante. L’Inter in ogni caso non sta a guardare.

I nerazzurri valutano il rinnovo per blindarlo

Sebbene l’importo non sembri riflettere pienamente il valore attuale del giocatore, il crescente interesse di club come Arsenal e Manchester United potrebbe spingere Thuram a riflettere su un possibile cambio di maglia. Inoltre, ci sono movimenti anche da parte di Barcellona e PSG, ma l’Inter starebbe considerando di rinnovare il contratto del francese per rimuovere questa clausola e aumentare il suo ingaggio.

Un futuro al Real Madrid?

Come riporta Inter Live, le possibilità di vedere Marcus Thuram al Real Madrid potrebbero diventare concrete qualora Vinicius Jr. lasciasse la capitale spagnola. Le voci parlano di un’offerta esorbitante proveniente dall’Arabia Saudita, che metterebbe sul piatto un miliardo di euro per il brasiliano. Nonostante il Real abbia dichiarato di non voler vendere Vinicius, la sua partenza potrebbe aprire le porte a un possibile trasferimento di Thuram, con il club che lo considererebbe un’alternativa valida in attacco. Per i Blancos però il figlio d’arte potrebbe non essere il primo obiettivo: impossibile o quasi raggiungere Haaland, le attenzioni dei madrileni propenderebbero per Salah o Wirtz. Per ora si tratta solamente di voci, l’Inter spera di recuperare Thuram per il match di domenica contro la Juventus.

Leggi l’articolo completo Marcus Thuram al Real Madrid? Il mega affare che potrebbe sconvolgere l’Inter e non solo, su Notizie Inter.