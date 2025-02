Inzaghi via dall’Inter? Spunta un sostituto clamoroso

Tra voci di mercato e scenari inaspettati, il futuro di Inzaghi all’Inter non è più così certo. Un nome a sorpresa potrebbe ribaltare ogni previsione.

Il prossimo turno di campionato si annuncia delicato sia per l’Inter che per il Napoli, impegnate in trasferta rispettivamente contro Juve e Lazio, due squadre in piena corsa per un posto in Champions League. Mister Inzaghi sta sfruttando la prima settimana dell’anno senza impegni di coppa per preparare al meglio una sfida che i suoi non possono permettersi di sbagliare, con lo scontro diretto contro il Napoli al Maradona all’orizzonte. L’Inter è in apprensione per condizioni di Marcus Thuram dopo la botta alla caviglia subita nel match dim lunedì scorso.

Dubbi sul futuro di Inzaghi, la Premier lo tenta ancora

L’avvicinamento al big match non è stato dei più tranquilli per l’Inter. L’infortunio di Thuram, per cui permane un cauto ottimismo, si somma alle voci su un possibile addio di Inzaghi a fine stagione. Oltre alla questione trofei, che potrebbe pesare nella decisione finale, esiste la possibilità di un’esperienza all’estero. Il richiamo della Premier League resta forte e lo stesso tecnico, in una conferenza stampa di qualche mese fa, ha ammesso che un’opzione inglese è già stata presa in considerazione in passato. Il confronto con la dirigenza a fine stagione sarà decisivo, anche perché la strategia di OakTree, orientata verso acquisti mirati di giovani talenti, potrebbe influenzare le prospettive future della squadra.

Allegri e Simeone, i nomi per la panchina nerazzurra

Alle indiscrezioni su un possibile addio di Inzaghi si aggiungono quelle sui possibili sostituti riportate da Inter Live. Il nome più concreto è quello di Massimiliano Allegri, ancora libero dopo l’esonero dalla Juve. Il suo rapporto solido con Marotta, che lo ha scelto una prima volta in bianconero e lo ha cercato nuovamente prima dell’arrivo di Inzaghi, potrebbe favorire l’operazione. Chi sogna di sedersi sulla panchina dell’Inter è Diego Simeone, la cui avventura all’Atletico Madrid potrebbe concludersi a fine stagione, nonostante il recente rinnovo fino al 2027. Da anni il Cholo non ha nascosto il desiderio di allenare l’Inter ma per il momento si tratta di indiscrezioni; se ne riparlerà, eventualmente, nei prossimi mesi.

