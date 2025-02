Joao Felix all’Inter? La verità dietro il clamoroso sorpasso del Milan

Sembrava destinato all’Inter, poi un colpo di scena ha cambiato tutto. Un intervento decisivo ha spianato la strada al Milan: ecco cosa è successo.

Le voci che accostavano Joao Felix all’Inter avevano trovato conferma nelle parole di Giuseppe Marotta, che prima dell’ultima sfida di campionato aveva parlato dell’attaccante portoghese. Il presidente nerazzurro, pur senza sbilanciarsi, aveva lasciato intendere che il giocatore fosse stato offerto, senza che ciò portasse a una trattativa concreta. L’Inter, infatti, non ha mai realmente considerato l’ipotesi di inserire Felix nel proprio attacco, ritenuto già competitivo e ben assortito. Anche la mancanza di offerte per Arnautovic e Correa ha impedito eventuali movimenti in entrata. Tra l’altro, secondo un retroscena rivelato da Sky Sport, Joao Felix, nel caso fosse partito uno tra i due succitati, non era neanche il preferito della dirigenza nerazzurra.

Marotta si defila, il Milan ne approfitta

Alle dichiarazioni di Marotta si sono aggiunte quelle di Ivan Zazzaroni, che durante un intervento a Pressing ha ribadito come l’Inter non abbia mai aperto a un affare Felix, avendo già la rosa al completo. Il mancato addio di alcuni esuberi ha rafforzato la posizione nerazzurra, chiudendo ogni spiraglio per il talento portoghese. Questo ha lasciato campo libero al Milan, che ha potuto muoversi senza ostacoli per chiudere l’operazione. Un dettaglio importante è stato il ruolo di Jorge Mendes, agente del giocatore, che ha trovato nell’allenatore rossonero un prezioso alleato per facilitare l’accordo.

Conceicao decisivo, il sorpasso Milan è completo

A fare la differenza è stato proprio Sergio Conceicao, tecnico del Milan, che ha spinto con forza per portare Felix in rossonero. L’allenatore e l’attaccante condividono lo stesso agente, elemento che ha accelerato il buon esito della trattativa. Con l’Inter fuori dai giochi e senza reali concorrenti, il Milan ha potuto chiudere l’operazione in tempi rapidi, sfruttando la volontà del giocatore di trovare una nuova sfida dopo le difficoltà al Chelsea. Ora resta da vedere se Felix riuscirà finalmente a trovare la continuità che gli è sempre mancata o se, come ipotizzato da Zazzaroni, si spegnerà dopo poche partite.

