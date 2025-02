Inzaghi nel mirino: l’attacco inaspettato dell’allenatore sul caso arbitri

Non è un buon momento per gli arbitri e la questione non riguarda solo i confini italici: fa scalpore un attacco al tecnico nerazzurro.

Marco Tardelli, sulle pagine de La Stampa, ha recentemente espresso preoccupazioni circa il funzionamento del sistema Var nel calcio. L’ex allenatore ha puntato il dito contro gli errori frequenti degli arbitri, è ancora fresco il ricordo di Inter-Fiorentina, e l’incapacità del sistema di correggere gli errori durante le partite. In particolare, ha sollevato l’idea che un giocatore esperto dovrebbe essere presente nella sala Var per offrire una visione più immediata e pratica delle situazioni in campo. Secondo Tardelli, questo potrebbe essere un passo importante per garantire decisioni più giuste, specialmente in casi di falli dubbi o simulazioni. “Non è più calcio”, ha commentato con forza Gian Piero Gasperini dopo il rigore assegnato contro l’Atalanta in Champions League; il problema non riguarda solo l’Italia dunque.

Un protocollo confuso e inadeguato

Le critiche non si fermano alle sole dinamiche di gioco. Tardelli ha sottolineato come il protocollo Var sembri cambiare ad ogni situazione, generando confusione tra gli addetti ai lavori e tra il pubblico. La difficoltà nel gestire situazioni come il tocco di mano in area o la valutazione dei falli rende il sistema inefficace, in quanto non sempre si arriva a una decisione chiara. Tardelli ha anche fatto riferimento al comportamento degli arbitri, accusandoli di non ammettere apertamente che il sistema non funziona come dovrebbe. Per l’ex centrocampista, è essenziale che il protocollo venga riformato per garantire maggiore chiarezza e trasparenza nelle decisioni, evitando che gli errori continui.

Comportamenti da condannare

Nel corso della sua riflessione, Tardelli ha anche affrontato il tema del comportamento scorretto di calciatori e non solo. Ha citato il caso di Dries Mertens, accusato di aver simulato durante la partita tra Galatasaray e Adana, un episodio che, secondo Tardelli, dovrebbe essere punito severamente. L’ex allenatore ha ribadito l’importanza di educare i giovani calciatori a un comportamento corretto, leale e rispettoso delle regole. Infine, ha criticato anche l’atteggiamento di Simone Inzaghi, il quale non ha risposto in modo chiaro e deciso riguardo al controverso corner assegnato all’Inter durante la partita contro la Fiorentina. “Da condannare anche la risposta poco coraggiosa di Inzaghi, che girando intorno alla domanda non ha dato un bell’esempio sull’episodio del corner di Bastoni in Inter-Fiorentina. Forse bisogna cominciare a trovare il coraggio di andare contro l’istinto negativo che quasi sempre cerca la scorciatoia sbagliata per ottenere dei risultati che spesso ti tolgono la gioia della vittoria. Lo scrivo perché l’ho vissuto”; queste le sue parole.

Leggi l’articolo completo Inzaghi nel mirino: l’attacco inaspettato dell’allenatore sul caso arbitri, su Notizie Inter.