Inter: Inzaghi chiede di più ad un giocatore, quanto fatto finora non basta più

Inzaghi si aspetta una svolta decisiva da un giocatore molto importante che non sta rendendo al suo livello.

L’Inter si prepara con attenzione al tanto atteso derby d’Italia contro la Juventus, concentrandosi sulle condizioni fisiche di alcuni dei suoi giocatori chiave. Marcus Thuram, in particolare, è sotto osservazione per il suo recupero dalla botta alla caviglia. Il francese ha alzato bandiera bianca nel primo tempo del match di San Siro contro la Fiorentina, ma il lavoro di questi giorni in allenamento, in una settimana per l’Inter caratterizzata dall’assenza di impegni agonistici, sembra averlo messo nelle condizioni migliori per rientrare.

Calhanoglu: un recupero da monitorare

Il Corriere dello Sport però si focalizza anche su altro giocatore su cui Inzaghi ripone molta fiducia, ovvero Hakan Calhanoglu. Il regista, dopo aver saltato diverse gare, è tornato a disposizione da più di una settimana ma le sue prestazioni hanno suscitato qualche preoccupazione. Il turco ha deluso ampiamente nelle partite contro Milan e Fiorentina a Firenze; l’ex Milan ha poi dato segni di ripresa nell’ultimo match contro i viola. La sua crescita nelle ultime settimane è stata visibile, ma ci sono ancora margini di miglioramento per il numero 20 nerazzurro, che si prepara ad affrontare la Juventus con l’obiettivo di tornare ai suoi livelli migliori.

La sfida con la Juventus: Calhanoglu chiamato a guidare il centrocampo

Il vero punto di domanda per Simone Inzaghi è rappresentato dalla condizione fisica di Calhanoglu, il quale, nonostante qualche incertezza, si prepara ad assumere un ruolo fondamentale nella sfida contro la Juventus. La necessità di recuperare al meglio il suo faro in mezzo al campo è vitale per l’equilibrio tattico della squadra. Se Calhanoglu non dovesse essere al meglio, Inzaghi potrebbe usare come alternativa Piotr Zielinski, che ha già saputo ben figurare nelle due recenti gare al posto del turco, e non Asllani, che sembra scivolare sempre più indietro nelle gerarchie.

