Scaloni spiazza tutti con una rivelazione clamorosa su Lautaro

Il c.t. dell’Argentina si sbilancia sul Toro con parole destinate a far discutere. Investitura pesante o un’iperbole?

L’intervista rilasciata da Lionel Scaloni alla Gazzetta dello Sport ha toccato diversi temi, ma il discorso su Lautaro Martinez ha catturato l’attenzione. Il tecnico dell’Argentina ha ribadito la centralità del capitano dell’Inter nel suo progetto, spiegando come il Toro non sia soltanto un goleador, bensì un elemento chiave per l’equilibrio tattico della squadra, anche se, va detto, qualcosa non sta funzionando come in passato. L’allenatore ha sottolineato l’importanza del contributo dell’attaccante nerazzurro in fase di costruzione, lodando la sua capacità di sacrificarsi e di dialogare con i centrocampisti. Un ruolo che va ben oltre la semplice finalizzazione, rendendolo uno dei calciatori più completi nel panorama internazionale.

L’Inter e la lotta per il titolo

Scaloni ha poi analizzato il duello tra Inter e Napoli, soffermandosi sulle difficoltà che la squadra di Inzaghi potrebbe incontrare nella seconda parte della stagione. Secondo il c.t. argentino, la Champions League sarà un fattore determinante nella corsa allo scudetto, perché l’eventuale avanzata europea dell’Inter potrebbe pesare sulle energie fisiche e mentali. Ha evidenziato come, rispetto ai nerazzurri, il Napoli abbia un leggero vantaggio per la possibilità di concentrarsi maggiormente sul campionato. Tuttavia, il tecnico ha elogiato l’Inter per la sua coesione e per la capacità di esprimere un calcio fluido, grazie a giocatori che si muovono in perfetta sintonia con i dettami di Inzaghi. Un’armonia che, a suo dire, rende la squadra nerazzurra la più riconoscibile in Italia.

La frase su Lautaro che fa discutere

Proprio parlando di Lautaro, Scaloni ha rilasciato un’affermazione destinata a far discutere. Quando gli è stato chiesto dove collocare il capitano dell’Inter tra i grandi attaccanti del momento, il tecnico non ha avuto dubbi: “Nel mondo oggi ci sono pochissimi attaccanti come lui. Ma proprio pochi pochi, eh?”. Un’investitura che rafforza il valore del numero 10 nerazzurro, considerato tra i migliori al mondo non solo per i gol segnati, ma anche per il modo in cui incide sul gioco della squadra.

