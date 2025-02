Una frase fa infuriare l’Inter: chi l’ha detta e perché crea così tanto fastidio?

Appiano Gentile in subbuglio per una frase che circola da tempo ed è stata ripetuta anche prima del derby d’Italia.

In vista del derby d’Italia contro la Juventus, il clima in casa Inter è particolarmente teso e non solo per le condizioni degli attaccanti. L’atmosfera ad Appiano Gentile si carica ogni volta che si ripete una frase che sembra diventata una litania: “L’Inter è la squadra più forte e ha l’obbligo di vincere lo scudetto”. Questo refrain, che aleggia intorno alla squadra, inizia a pesare come un macigno sui giocatori, ma soprattutto sull’ambiente che circonda il club nerazzurro. Nonostante l’Inter abbia dichiarato fin dall’anno scorso senza assolutamente nascondersi che l’obiettivo è vincere il titolo, questa pressione sembra incombere in modo eccessivo, come se il peso della vittoria fosse tutto sulle spalle di Lautaro e dei suoi compagni di squadra. Il Corriere dello Sport prova a capire cosa si cela dietro questa insistenza mediatica

Il confronto del mercato

Analizzando le ultime operazioni di mercato, emerge un contrasto netto tra Inter e Juventus. I nerazzurri hanno cercato di rinforzarsi con pochi colpi, ma mirati. Zielinski, Taremi, e il portiere Josep Martinez sono arrivati in estate, seguiti da un difensore, Palacios, e il recente acquisto di Zalewski dalla Roma. L’Inter ha investito circa venti milioni, cercando di bilanciare il budget con operazioni ponderate. Al contrario, la Juventus ha operato un mercato ben più imponente, con un disavanzo di quasi 150 milioni tra entrate e uscite sotto la gestione Motta. Nonostante questo, l’Inter si ritrova ancora ad affrontare una pressione sproporzionata rispetto agli sforzi finanziari e strategici messi in campo.

L’Inter e la nuova realtà del titolo

La verità nascosta dietro questa narrativa riguarda l’assoluta necessità di equilibrio, in campo e fuori. L’Inter sta provando a difendere il titolo di campione d’Italia con risorse limitate rispetto ad altre rivali. La Juve ha operato una spesa molto maggiore, non solo in termini di soldi, ma anche di ambizioni. A Appiano Gentile, la frustrazione cresce non solo per la continua ripetizione della frase sullo scudetto, ma anche per il fatto che la squadra non ha ricevuto lo stesso supporto finanziario di altre contendenti.

