L’Inter trattiene il fiato, Thuram accelera il recupero: cosa deciderà Inzaghi?

Il Derby d’Italia si avvicina ed i nerazzurri si stanno allenando per affrontarlo al meglio: arrivano aggiornamenti sul figlio d’arte.

Le ultime ore hanno portato aggiornamenti confortanti sulle condizioni di Marcus Thuram. Dopo il problema alla caviglia accusato nel match contro la Fiorentina, l’attaccante francese ha intensificato il lavoro in vista del derby d’Italia. Il numero nove dell’Inter ha svolto anche oggi un allenamento personalizzato, lo riporta Sky Sport; resta quindi possibile la sua presenza contro la Juventus. La squadra ha proseguito la preparazione con grande attenzione, consapevole dell’importanza della sfida che potrebbe segnare un passaggio decisivo nella lotta scudetto: Inzaghi ha un solo vero dubbio di formazione, aldilà della questione legata al figlio d’arte.

La decisione di Inzaghi si avvicina

Nel quartier generale nerazzurro l’attesa cresce, mentre lo staff monitora con attenzione ogni piccolo progresso dell’attaccante. Se da un lato le sensazioni risultano positive, dall’altro la cautela resta fondamentale per evitare rischi inutili. Il tecnico interista, che in queste ore valuta attentamente ogni possibile scenario, scioglierà il dubbio soltanto dopo l’allenamento della vigilia. L’idea di rischiare il giocatore senza una certezza assoluta sul suo stato fisico non convince del tutto, anche considerando le alternative a disposizione: Arnautovic, ad esempio, si è allenato in gruppo già oggi e quindi sarebbe pronto a partire dal primo minuto se necessario.

Scelta rimandata: attesa fino all’ultimo

Nonostante i progressi evidenti, il verdetto definitivo verrà emesso domani, quando Thuram sosterrà l’ultimo test decisivo. Le possibilità di vederlo in campo contro la Juventus aumentano, ma servirà che svolga tutto l’allenamento della vigilia in gruppo. In tal caso Inzaghi valuterà con attenzione il da farsi, consapevole dell’importanza del francese nello scacchiere tattico. Con il derby d’Italia alle porte, la squadra attende con ansia l’esito della giornata di domani, nella speranza di poter contare sul suo attaccante di riferimento in una delle sfide più delicate della stagione.

