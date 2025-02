Nonostante l’importanza della coppia Thuram-Lautaro, i numeri di quest’anno sono lontani da quelli della scorsa stagione.

Marcus Thuram sta cercando di recuperare dopo l’infortunio che lo ha costretto al cambio durante Inter-Fiorentina anche se il vero dubbio di Inzaghi per il match contro la Juve è un altro. Il francese, insieme a Marko Arnautovic, non si è allenato in gruppo ma ha comunque l’obiettivo di essere pronto per la sfida cruciale contro la Juventus. L’attacco, che ha visto momenti difficili, ha bisogno di ritrovare la giusta sinergia, e il ritorno di Thuram potrebbe essere decisivo.

Le difficoltà in attacco e le alternative

L’assenza di Thuram ha messo Inzaghi di fronte a diverse difficoltà in attacco. La coppia composta dal francese e Lautaro è stata fondamentale per il trionfo nello scorso campionato, ma le cose sono cambiate in questa stagione. Insieme, i due attaccanti non riescono a replicare i numeri della passata annata e le alternative Taremi, Arnautovic e Correa, non sono riuscite a colmare il vuoto. Nonostante l’impegno, nessuno di loro ha avuto l’impatto che ci si aspettava, e l’apporto offensivo da parte di esterni e centrocampisti ha parzialmente compensato il calo nelle statistiche.

Le cifre della “ThuLa” in calo

Quest’anno, i numeri della coppia Thuram-Lautaro sono in calo rispetto alla scorsa stagione, come fa notare Sky Sport. I gol segnati insieme sono passati da 28 a 22, con una riduzione anche negli assist, che sono scesi da 9 a 7. Questi due attaccanti, che nella passata stagione avevano inciso per il 71.1% dei gol della squadra, ora rappresentano solo il 58.6% del totale. Le difficoltà iniziali di Lautaro sono i principali fattori di questo calo. L’Inter spera che questo dato possa risalire nelle prossime gare e nel frattempo si consola con l’apporto in zona gol anche di esterni e mezzali.

Leggi l’articolo completo Perché la coppia Thuram-Lautaro non sta funzionando? I numeri sono decisamente sorprendenti, su Notizie Inter.