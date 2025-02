L’Inter è cresciuta grazie alla rivale di sempre: la provocazione che fa discutere

L’Inter ha davvero trovato la sua strada grazie agli “insegnamenti” di quella che è la prossima avversaria in campionato?

L’Inter è cresciuta molto negli ultimi anni a tutti i livelli e fondamentale, secondo Tuttosport, è stata la scelta di Suning di posizionare figure chiave in ruoli strategici. Beppe Marotta, ex dirigente della Juventus, ha portato esperienza e visione, mentre l’arrivo di Antonio Conte ha segnato l’inizio di un ciclo vincente per il club nerazzurro. Nonostante questi successi, l’Inter deve ancora colmare il divario strutturale con la Juventus, che vanta un vantaggio significativo in termini di infrastrutture, in particolare con il suo stadio di proprietà. Questa disparità si riflette anche nel piano di crescita a lungo termine del club: l’Inter è chiamata a investire in progetti cruciali per il suo futuro. Nel frattempo le due squadre sono pronte a sfidarsi sul campo accompagnate da grossi dubbi.

L’evoluzione sotto Oaktree: nuovi progetti e ambizioni

Con l’ingresso di Oaktree, l’Inter ha intrapreso una serie di cambiamenti strategici, mantenendo la struttura sportiva che ha avuto successo sotto la gestione Suning. L’area corporate, tuttavia, ha subito un completo rinnovamento, con l’introduzione di nuovi dirigenti. Un elemento chiave del progetto è l’idea della creazione dell’Under 23, una mossa che punta a garantire un flusso costante di talenti e a ottimizzare il player trading, una strategia già testata con successo dalla Juventus. Questo approccio segna una continuità con il modello juventino, ma con l’intento di differenziarsi e perfezionare la gestione del settore giovanile.

Stadio e Under 23: i punti decisivi per il futuro dell’Inter

La vera sfida per l’Inter si gioca ora sul fronte dello stadio e della sua futura gestione. Oaktree dovrà portare avanti l’offerta vincolante al Comune per l’impianto e le aree circostanti, una condizione necessaria per sbloccare i piani di sviluppo. Ma un’altra parte fondamentale della strategia è l’Under 23, che permetterà ai giovani del vivaio di trovare un passaggio intermedio tra Primavera e Prima Squadra. Il successo di queste iniziative dipenderà dalla capacità di cogliere ogni opportunità, anche nelle difficoltà, e rispondere prontamente a eventuali posti disponibili in Serie C. Questi progetti potrebbero essere la chiave per consolidare il futuro dell’Inter, allineandosi al modello vincente della Juventus, ma con un’impronta tutta nerazzurra.

