Inter, un problema nascosto può cambiare tutto? La verità sui conti nerazzurri

Gli ultimi numeri parlano di stabilità, ma un dettaglio finanziario preoccupa e potrebbe influenzare il futuro dell’Inter più di quanto si immagini.

Si discute parecchio ultimamente dello stato di salute dell’Inter dal punto di vista economico, specie dopo il servizio di Report che ha dipinto una situazione tendente al nero. Il giornalista esperto in economia Marco Bellinazzo ha fatto ulteriormente luce sulla situazione nel corso di un suo intervento a Telelombardia. Il collega ha evidenziato che il club ha attraversato un periodo turbolento sotto la gestione di Suning, segnato da difficoltà economiche accentuate dalla pandemia. L’arrivo di Oaktree ha permesso al club di ritrovare stabilità, con un fatturato record nel bilancio 2024 e un passivo ridotto a 36 milioni. Nonostante questo miglioramento, la società nerazzurra continua a fronteggiare un debito elevato, con interessi annuali compresi tra i 30 e i 40 milioni di euro. L’obiettivo è risolvere questa situazione senza compromettere la competitività della squadra, bilanciando la necessità di investimenti con la sostenibilità finanziaria. Il confronto con altre realtà calcistiche, come la Juventus, evidenzia strategie differenti nel ripianare le perdite e ridurre l’indebitamento.

Le possibili strategie per abbattere il debito

Il club si trova di fronte a un bivio: proseguire con una crescita graduale dei ricavi e una riduzione progressiva dei costi oppure intervenire in modo più incisivo. L’Inter ha in scadenza nel 2027 un bond superiore ai 400 milioni, una cifra che impone una decisione strategica. La proprietà potrebbe scegliere di iniettare capitali freschi per abbattere il debito, una soluzione che Exor ha adottato per la Juventus attraverso ripetuti aumenti di capitale. Un’alternativa è creare un ciclo virtuoso, aumentando gli introiti e riducendo il deficit operativo, così da destinare risorse alla riduzione dell’indebitamento senza ricorrere a manovre straordinarie. Entrambe le opzioni presentano vantaggi e rischi, soprattutto considerando l’incertezza legata alle dinamiche del mercato calcistico.

Oaktree, il futuro del club e la questione più urgente

Se da un lato il fondo Oaktree sembra orientato a una permanenza di medio termine, il nodo più delicato resta la gestione degli interessi passivi. Questo esborso rappresenta un freno alla crescita del club, visto che riduce la capacità di spesa per investimenti strategici. Senza una soluzione concreta, il rischio è che l’Inter debba destinare ogni anno una parte consistente delle risorse a coprire questi costi, limitando le possibilità di rafforzare la squadra. L’ipotesi di una vendita del club in tempi brevi appare meno probabile, a meno di offerte irrinunciabili. Il progetto dello stadio potrebbe essere la chiave per valorizzare l’asset e rendere più sostenibile la gestione, ma nel breve termine la priorità resta abbattere il peso degli interessi che continuano a gravare sui conti nerazzurri.

