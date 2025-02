Inter in ansia per Thuram? Il vero dilemma di Inzaghi in realtà è un altro

Il tecnico nerazzurro sa che in questo campionato ogni partita può essere decisiva e perciò non vuole sbagliare la formazione da schierare a Torino.

L’Inter si avvicina alla sfida con la Juventus con qualche incertezza legata alle condizioni fisiche (e non solo) di Marcus Thuram. L’attaccante francese, protagonista di una stagione straordinaria, non ha preso parte agli ultimi allenamenti con il resto della squadra. La volontà del giocatore di essere presente a Torino è forte, spinto non solo dall’importanza della gara in chiave scudetto, ma anche dalla sfida personale contro il fratello Khephren. La situazione resta in bilico, con lo staff medico che monitora attentamente la sua condizione per evitare rischi inutili.

Attacco da gestire: le alternative per Inzaghi

Anche Marko Arnautovic non ha lavorato con il gruppo, ma, secondo la Gazzetta dello Sport, le sensazioni sono più positive. L’ex Bologna potrebbe essere convocato e partire dalla panchina, fornendo così un’alternativa offensiva a gara in corso. La sua presenza sarebbe fondamentale per dare maggiori soluzioni a Simone Inzaghi, che al momento ha Lautaro Martinez come unica certezza in attacco. È a disposizione anche Joaquin Correa che però non può essere al top della forma per via del recinto infortunio.

Un dubbio cruciale nella formazione titolare

Se in attacco le scelte dipenderanno dalle condizioni fisiche di Thuram e Arnautovic, in difesa resta un nodo da sciogliere. L’ottima prestazione di Acerbi contro la Fiorentina ha rilanciato le sue quotazioni per una maglia da titolare, ma è impossibile non tener conto dell’ottimo rendimento stagionale di De Vrij. Il ballottaggio è ancora aperto e la decisione finale arriverà solo dopo gli ultimi allenamenti. La sfida con la Juventus è troppo importante per sbagliare scelte: ogni dettaglio potrebbe fare la differenza in una partita che vale molto più di tre punti.

