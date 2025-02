L’Inter trema per Thuram: l’infortunio e una clausola che fa discutere

La situazione del figlio d’arte crea grattacapi ai nerazzurri per una duplice ragione, non solo quindi per il suo stato di salute.

La preparazione alla sfida con la Juventus non è priva di tensioni per l’Inter. L’attenzione è rivolta alle condizioni di Marcus Thuram, elemento chiave nello scacchiere di Simone Inzaghi. Il francese avverte dolore alla caviglia sinistra e negli ultimi allenamenti si è limitato a un lavoro personalizzato. Lo staff medico monitora attentamente la situazione, consapevole che l’assenza del numero 9 potrebbe rappresentare un problema non da poco in una gara così delicata ma nel frattempo lui fa discutere con una scelta del tutto particolare.

Un futuro da blindare o da riscrivere?

Oltre alla questione fisica, c’è un altro tema che anima i discorsi su Thuram, come fa notare la Gazzetta dello Sport: la sua permanenza a Milano. Il contratto con l’Inter prevede una clausola rescissoria fissata a 85 milioni, cifra che potrebbe attirare l’attenzione di diversi top club europei. Dopo una prima stagione vissuta ad altissimi livelli, il valore dell’attaccante è cresciuto esponenzialmente, alimentando rumors su possibili offerte in arrivo. L’Inter, dal canto suo, ha intenzione di fare tutto il possibile per trattenerlo, ma il nodo economico è tutt’altro che secondario. Il francese percepisce uno stipendio di 6 milioni netti annui, cifra già rilevante, ma l’intenzione del giocatore è ottenere un adeguamento che lo avvicini ai parametri di Lautaro Martinez, il cui ingaggio si aggira sui 9 milioni.

Il dilemma dell’Inter: clausola da eliminare?

La questione legata al futuro di Thuram diventa centrale nelle strategie del club, che deve bilanciare sostenibilità finanziaria e competitività. La proprietà Oaktree ha imposto una gestione più attenta dei costi, riducendo il monte ingaggi senza compromettere il valore della rosa. In questo contesto, la clausola rescissoria del francese è un’arma a doppio taglio: garantisce all’Inter una possibile plusvalenza importante ma, allo stesso tempo, espone il club al rischio di perderlo. Per eliminare questa spada di Damocle, la soluzione ideale sarebbe un nuovo contratto con ingaggio aumentato, ma l’Inter può permetterselo? Thuram è un perno del progetto tecnico e blindarlo sarebbe una mossa strategica, ma l’equilibrio finanziario imposto dalla nuova gestione impone scelte ponderate. L’estate potrebbe trasformarsi in un banco di prova decisivo per il futuro del bomber francese.

Leggi l’articolo completo L’Inter trema per Thuram: l’infortunio e una clausola che fa discutere, su Notizie Inter.