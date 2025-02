Thuram rischia grosso: la sua scelta per Juventus-Inter lascia tutti senza parole

I nerazzurri fra due giorni affronteranno i bianconeri in un sentitissimo Derby d’Italia: gran parte delle attenzioni riguardano le condizioni del figlio d’arte.

L’Inter prepara la sfida con la Juventus di domenica sera con apprensione per l’infortunio di Marcus Thuram. L’attaccante francese continua a convivere con il dolore alla caviglia sinistra, un fastidio che lo ha costretto ad allenarsi a parte nelle ultime sedute, ma la Gazzetta dello Sport racconta qualche retroscena. Nonostante il problema fisico, la sua determinazione non vacilla. La sfida contro la Juventus ha un valore speciale per lui, un appuntamento che va oltre il semplice aspetto sportivo. L’Inter, impegnata nella corsa scudetto, non può permettersi di perdere terreno e ogni punto pesa come un macigno. La presenza di Thuram sarebbe un segnale di forza per tutta la squadra, che punta a infrangere un tabù: negli ultimi undici incontri di campionato allo Stadium, i nerazzurri hanno trovato il successo solo una volta. La preoccupazione, però, non riguarda solo le sue condizioni.

Il recupero per il grande appuntamento

Le ultime valutazioni mediche hanno escluso lesioni, un primo segnale positivo per Simone Inzaghi. Thuram ha svolto lavoro individuale sia mercoledì sia giovedì, con l’obiettivo di tornare in gruppo nell’allenamento di rifinitura. Se il test di domani darà esiti confortanti, sarà schierato dal primo minuto contro i bianconeri. Il francese ha già lasciato il segno allo Stadium, servendo un assist decisivo a Lautaro Martinez nella scorsa stagione. La sintonia tra i due rappresenta una delle armi più letali di questa Inter, che ha bisogno di conferme in una partita che può pesare molto nella lotta per il titolo.

Sfida nella sfida: un duello in famiglia

Oltre al valore della gara e al peso specifico della classifica, c’è un dettaglio che rende questa partita ancora più speciale per Thuram. Sul campo, potrebbe incrociare suo fratello Khephren, centrocampista della Juventus. Un confronto dal sapore unico, che accende ulteriore entusiasmo nel numero 9 interista. Con 13 gol in campionato, Marcus è già a un passo dal suo record personale e quale occasione migliore per superarlo se non in una sfida così sentita? L’idea lo stuzzica, la voglia di esserci è incontenibile. Anche con la caviglia dolorante, il richiamo del campo è troppo forte per rinunciarvi.

