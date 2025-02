Inter, colpo inaspettato e d’esperienza in attacco

L’Inter ha già messo nel mirino un attaccante di grande esperienza, ma c’è un dettaglio che potrebbe ribaltare tutto.

L’Inter ha chiaro l’obiettivo di arrivare al match del 2 marzo contro il Napoli in condizioni ottimali, sia fisiche che psicologiche. Quella partita, determinante per il futuro della squadra, potrebbe giocare un ruolo cruciale nella corsa al prossimo Scudetto. L’attenzione è alta e l’urgenza di non commettere passi falsi è evidente: il turno in arrivo potrebbe essere decisivo. Nel frattempo, la dirigenza nerazzurra non si ferma, guardando anche al futuro con particolare attenzione al mercato estivo.

L’Inter sta già pensando al futuro dell’attacco

Se la difesa necessiterà di cambiamenti a causa dell’età avanzata dei difensori e la scadenza del contratto di Stefan de Vrij, l’attacco è un altro reparto che richiederà attenzione. Simone Inzaghi può contare su Thuram e Lautaro Martinez, ma le seconde linee non sono sempre state all’altezza della situazione. A breve l’Inter dirà addio a Joaquin Correa e Marko Arnautovic, il quale, quasi 36enne, lascerà il club per nuove esperienze. Questo aprirà le porte a un possibile rinforzo per l’attacco, e la dirigenza è già al lavoro per trovare un sostituto adeguato.

Kramaric: la scommessa che può diventare una certezza

Secondo Inter Live, un nome che ha iniziato a circolare è quello di Andrej Kramaric, attaccante dell’Hoffenheim. Il croato, classe 1991, ha attirato l’attenzione dei nerazzurri grazie alla sua esperienza internazionale, alle sue qualità tecniche e soprattutto grazie al contratto in scadenza nel 2025. La sua abilità di giocare spalle alla porta, di attaccare lo spazio e di servire assist ai compagni potrebbe risultare fondamentale per Inzaghi. Inoltre, il suo ingaggio di 2,1 milioni di euro, decisamente inferiore a quello di Arnautovic, potrebbe rientrare nei piani economici dell’Inter, che così potrà concentrarsi su altre priorità nel mercato. Difficile però che l’Inter decida di tesserarlo: la nuova proprietà preferisce investire sui giovani.

