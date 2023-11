L’Italia pareggia con l’Ucraina e si qualifica ai prossimi Europei in Germania: le pagelle dei quattro giocatori dell’Inter in campo de La Gazzetta dello Sport

ACERBI 6,5 – «La partenza mette ansia con Dovbyk che scatta da tutte le parti: sarà come con Kane? Per fortuna no, perché Acerbi comincia una partita da Chiellini e vince».

DIMARCO 6,5 – «Tatticamente una partita da giocatore top: terzino e ala, spesso si muove al centro a dettare il gioco a fare da cerniera tra reparti. Peccato non gli riesca uno dei suoi tiri».

FRATTESI 6,5 – «Sembra ci siano due Frattesi per come fa avanti e indietro, raddoppiando su tutti e spezzando il gioco ucraino. Però quel gol lo doveva segnare e invece…».

BARELLA 7 – «Come Chiesa continua il bel momento che sublimerà in Juve-Inter. Grande maturità, tanta regia, anche un gran tiro parato da Trubin. Oggi il leader».

L’articolo Acerbi, Dimarco, Frattesi e Barella: cuore Italia. Le pagelle proviene da Inter News 24.

