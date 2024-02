Acerbi ed il gesto rivolto ai tifosi della Roma dal difensore dell’Inter all’uscita dal campo: scoppia la polemica sui social! – FOTO

Esplode la polemica sui social dopo Roma Inter di ieri sera ed il protagonista è Francesco Acerbi. Partita per nulla banale per l’autore del gol del vantaggio nerazzurro (colpo di testa a palombella su calcio d’angolo) per via del suo passato alla Lazio. La tifoseria giallorossa lo ha provocato ed insultato per tutto il match, fino al momento in cui è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco per un problema al polpaccio.

Quando esci per infortunio e la tifoseria romanista ti canta…

“devi morire “…. #Acerbi

Buongiorno e buona domenica a tutti pic.twitter.com/hGRfJPe6Vp — rita (@rita6255) February 11, 2024

Lì il coro di cattivo gusto rivolto nei suoi confronti dai supporter rivali: «Devi morire». Il difensore nerazzurro, di tutta risposta, uscendo dal campo ha voluto replicare gli insulti mostrando il dito medio verso gli spalti. Gesto che era passato inosservato ai più e non pizzicato dalle telecamere televisive.

