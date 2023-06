Il difensore dell’Inter Francesco Acerbi avrà l0ingrato compito di cercare di limitare il gigante norvegese.

Francesco Acerbi ha anticipato alcuni temi della finale di Champions come la marcatura di Haaland ai microfoni di TNT Sports. “Haaland è un grandissimo giocatore e bomber, ha dimostrato di essere l’attaccante più forte al momento con Benzema. Come tutti i grandi giocatori si ferma da squadra: siamo arrivati in finale non per il singolo ma perché la squadra è coesa”.

Francesco Acerbi-Milan Skriniar

“Abbiamo fatto due finali e le abbiamo vinte, ma anche loro: arrivare in finale è bello, però non vincere sarebbe un peccato enorme. Quando fai grandissime partite ci sono grandissime gioie o delusioni: bisogna saperlo, deve darci quella carica per vincere il trofeo. Finale perfetta Non mi interessa, basta che io e la squadra alziamo il trofeo: come si vince si vince. Hai emozioni contrastanti, vincere sarebbe la cosa più bella al mondo“.

