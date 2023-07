Il difensore dell’Inter Francesco Acerbi si prepara alla sua prima stagione da giocatore nerazzurro a tutti gli effetti.

InterTv ha intervistato Francesco Acerbi che ha chiarito quali sono i suoi obiettivi. “È sempre bello e divertente ricominciare e ritrovare i compagni di squadra. Nella scorsa stagione abbiamo fatto benissimo negli ultimi due mesi, in tutte le competizioni. Il gruppo si è formato nelle partite decisive e dobbiamo ripartire da quello: aiutarsi uno con l’altro sempre”.

Francesco Acerbi-Milan Skriniar

“La cosa più importante è sempre il gruppo. Il mio obiettivo personale è quello di migliorarmi e dare tutto me stesso, sapendo che la scorsa stagione è andata bene. Ma adesso devo ricominciare con nuovi stimoli e nuove motivazioni. Sempre guardare avanti e mai indietro, dando sempre qualcosa in più. Si cresce insieme. Frattesi me lo ricordo al Sassuolo, è molto bravo. Si impegna tanto ed è umile. Ci darà una grandissima mano“.

