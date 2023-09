L’intervista del difensore dell’Inter Francesco Acerbi tra la finale di Champions dell’anno scorso e la seconda stella quest’anno

Tramite Amazon Prime, il difensore centrale dell’Inter Francesco Acerbi ha rilasciato queste dichiarazioni.

STAGIONE SCORSA – «Ottima stagione, la pecca è stata la finale di Champions. Potevamo vincerla quella coppa, e mi è dispiaciuto molto per i tifosi. Arrivare fino in fondo in Champions League è emozionante, giocare e andare più avanti possibile ti mette un grande orgoglio».

TUMORE – «Diagnosi tumore? Feci le chemio, dei cicli, al lunedì al venerdì per 4 volte ogni 3 settimane. stavo tutto il giorno in ospedale, 6-7 ore. Questa esperienza mi ha reso una persona migliore».

IDOLI – «Prima c’erano Nesta, Cannavaro, i grandi difensori. Ora non mi ispiro a niente, solo a me stesso. I nuovi li facciamo ambientare subito. Generazione facile, chi viene è già ambientato, sono tutti bravi tranquilli sereni».

