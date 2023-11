Acerbi non pensa alla Juve: «Con l’Ucraina come una finale. Sarebbe un disastro». Le parole del difensore della Nazionale

Ai microfoni di Sky Sport, Francesco Acerbi ha parlato prima di Ucraina Italia. Il difensore dell’Inter non pensa alla Juve.

ACERBI – «La giocheremo come se fosse una finale, perché non qualificarsi sarebbe un autentico disastro. Affronteremo una squadra che vuole vincere, determinata e pronta a fare di tutto per sorprendersi e strappare la qualificazione. Sappiamo che dovremo dare qualcosa in più, sappiamo anche che abbiamo la possibilità di far male all’Ucraina. Dobbiamo giocare con determinazione».

