Acerbi non smette di pensarci: «Gol Kostic? Irregolare, la Juve non avrebbe mai segnato». Le parole del difensore dell’Inter

Francesco Acerbi ha rilasciato una lunga intervista su DAZN in cui è tornato a parlare del gol di Kostic in Inter-Juve.

Le sue parole: «Viziato dalla mano però loro hanno interpretato meglio la partita. Hanno vinto meritatamente, magari sono convinto che non facevano mai gol, erano però più convinti ed equilibrati in campo. Bisogna imparare dagli errori. Questo episodio può essere uno stimolo per la semifinale di Coppa Italia».

