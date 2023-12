Acerbi punge la Juve: «Loro hanno speso 200 milioni, noi parametro zero. E dicono che dobbiamo stravincere il campionato…». La frecciatina

Acerbi a Dazn ha lanciato una frecciatina alla Juve sulla lotta scudetto dopo il pareggio tra Genoa e Inter.

ABBIAMO LA CONSAPEVOLEZZA DI ESSERE I PIÙ FORTI? – «Come gruppo abbiamo la forza di dire che possiamo competere con tutti. Ricordiamo però, io non leggo molto i giornali e mi interessa poco, che sento qualcuno che dice che l’Inter è la squadra più forte. Abbiamo cambiato talmente tanto, i giocatori che sono andati via guardo i nomi e quelli che sono arrivati, nell’ago della bilancia sono forti anche quelli che sono andati via. Dicono che noi dobbiamo stravincere il campionato. Ricordiamo che la Juve ha speso 200 milioni per Vlahovic, Chiesa e Bremer. Noi a parametro zero, vediamo di essere equilibrati. Sappiamo chi siamo e cosa vogliamo, speriamo di fare qualcosa di importante che in questo momento è nelle nostre corde».

