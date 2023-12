Marelli non ha dubbi: «Su Strootman c’è la spinta di Bisseck, mi aspettavo l’intervento del VAR». L’analisi di Marelli

Marelli, moviolista di Dazn, ha detto la sua sul gol di Arnautovic in Genoa Inter arrivato dopo una spinta di Bisseck ai danni di Strootman. Questa l’analisi sulla rete del momentaneo vantaggio della capolista a 5 sulla Juve.

MARELLI SUL GOL DI ARNAUTOVIC – «Sarà una rete di cui si discuterà molto, soprattutto per un precedente recente. Strootman cade a terra dopo un contrasto con Bisseck che non tocca neanche il pallone, ma questo poco importa. Si vede molto bene che c’è una spinta a due braccia di Bisseck su Strootman: è un fallo chiaro, su cui mi aspettavo un intervento del VAR. Non conta nulla che Strootman avesse le braccia verso Bisseck, stava solo prendendo posizione e non c’è stata nessuna trattenuta».

