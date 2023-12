Soulé: «Con Juve e Lazio abbiamo avuto sfortuna. Frosinone? L’ho scelto per questo». L’intervista dopo la sconfitta con la Lazio

Soulé, intervistato da Sky Sport dopo la sconfitta del Frosinone con la Lazio in cui lui ha segnato il gol del momentaneo 0-1 su rigore, è tornato sul ko con la Juve della settimana scorsa e sulla scelta di lasciare i bianconeri in estate.

SOULE’ – «Giocare tante partite per 90 minuti mi dà molta esperienza. E’ quello che ho cercato di fare scegliendo di venire qua. mi alleno sempre al 100% e il mister e mi ha fatto fare tante partite. Io provo sempre a dare il meglio negli allenamenti, quello che serve per giocare la domenica. Sono contento perché è quello che sono venuto a fare e mi serve tanto, peccato per i risultati perché abbiamo molta sfortuna. Con la Juve l’abbiamo pareggiata, poi ci hanno fatto gol quasi subito. Con la Lazio abbiamo fatto gol e subito hanno pareggiato».

