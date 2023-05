Il difensore dell’Inter Francesco Acerbi mantiene i piedi ben piantati per terra nonostante lo 0-2 di ieri.

Francesco Acerbi tramite Sky Sport avverte i suoi di non pensare di essere già in finale di Champions League. “Derby simile a quello di Riad? Abbiamo avuto diverse occasioni, ma è ancora tutto aperto. Siamo entrati nel secondo tempo male i primi venti minuti e potevamo subire gol”.

Francesco Acerbi-Milan Skriniar

“Dobbiamo stare molto attenti per il ritorno, abbiamo fatto due a zero, un piccolo passaggio. Ma niente di più. Istanbul più vicina No, non la sento ancora più vicina. Sarebbe un errore pensarlo. C’è ancora il ritorno e come abbiamo fatto due gol noi possono farli loro. Martedì sarà una partita come questa. Con Leao? Il nostro gioco deve essere uguale a prescindere da Leao, per loro valore aggiunto e forse il più forte che hanno, giova averlo. Ma noi abbiamo voglia di fare qualcosa di impensato a inizio anno, ma dobbiamo fare qualcosa di più rispetto ad oggi“.

L’articolo Acerbi: “Siamo entrati male in campo nella ripresa, è ancora tutto aperto” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG