Robert Acquafresca ha parlato alla Nuova Sardegna, commentando l’avvio di campionato. Le sue parole sulla Juve.

ACQUAFRESCA – «Dopo sole quattro giornate è presto per dare giudizi definitivi ma sicuramente l’Inter ha impressionato in queste prime uscite e sembra avere qualcosa di più rispetto alle avversarie. La delusione ad oggi è il Napoli, che soffre chiaramente il cambio in panchina e sta rendendo al di sotto delle aspettative. La Juventus può essere protagonista di una grande stagione, mi aspetto molto dalla squadra e da Massimiliano Allegri».

