A Sky Sport, nel pre-partita di Real Madrid-Union Berlino, Esteban Cambiaso ha parlato così dell’ex Juve Bonucci.

CAMBIASSO – «Ogni scelta è rispettabile, ognuno ha un suo parere. Il suo passaggio in Germania lo farà crescere, il calcio tedesco e il vivere in Germania gli darà un’ottica diversa. Non è stata una scelta fatta solo per giocare in Champions, ma anche sul lungo periodo. La Germania dà delle esperienze importanti».

The post Cambiasso sicuro: «Bonucci crescerà ancora in Germania. Dico questo sull’addio» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG