Emergono nuovi dettagli in merito a San Siro, in particolare la cifra che Milan e Inter dovrebbero investire per l’acquisto dello stadio.

Nel cuore della città di Milano, la questione dello stadio di San Siro torna prepotentemente d’attualità, sollevando interrogativi non solo sul futuro sportivo ma anche urbanistico della metropoli. Milan e Inter, le due squadre simbolo della città meneghina, si trovano di fronte a una nuova fase di valutazione riguardante la possibile acquisizione del Giuseppe Meazza e del suo intorno.

Il tema stadio è stato l’argomento dominante delle ultime settimane, senza dimenticare poi il progetto a San Donato per cui il Milan è molto impegnato per cercare di capire la fattibilità di avere un proprio stadio. A tal proposito ci sono stati incontri e riunioni, sia con il sindaco Sala di Milano che con il suo omologo di San Donato.

Priorità stadio

Il Milan da tempo ha posto al centro delle proprie ambizioni quella di avere un proprio impianto sportivo. Uno stadio funzionale e possibilmente vivibile sette giorni su sette, capace in pratica di essere motore economico del Club permettendo alla squadra di poter competere al meglio contro i colossi della Premier e non solo. Dallo stadio dipende il futuro del Milan, per meglio della sua crescita internazionale sulla quale RedBird sta già lavorando alacremente con risultati già invidiabili. L’ultimo report in merito ai bilanci del Club ne sono un fulvido esempio. Il tema stadio è certamente uno dei prossimi capisaldi e, nelle ultime ore, sono emersi dettagli molto importanti in merito alla cifra che Inter e Milan dovrebbero investire per acquisire San Siro e non solo.

Quanto costa San Siro?

Recentemente, Il Giorno ha analizzato la questione San Siro evidenziando che la cifra stimata per l’acquisto del celebre stadio e dell’area circostante, coinvolgendo direttamente le due gloriosi società calcistiche. La spesa prevista tocca i 197 milioni di euro, secondo le valutazioni effettuate dall’Agenzia delle Entrate. Una cifra imponente che apre a riflessioni sugli impatti economici e sulle conseguenze urbanistiche legate a tale operazione. Oltre al prezzo d’acquisto, le squadre dovrebbero sostenere oneri di urbanizzazione significativi. Si parla di oltre 59 milioni di euro, distribuiti tra oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché un contributo concessorio sul costo di costruzione o trasformazione. Questi numeri sottolineano l’impegno finanziario significativo richiesto per portare avanti il progetto di rinnovamento dell’area di San Siro. Risalendo al 2019, Milan e Inter avevano già dimostrato interesse nella costruzione di uno stadio di proprietà, considerando anche altre località come San Donato Milanese e Rozzano. Se per l’Inter si tratta ancora di una mera opzione su terreni, il Milan ha già compiuto passi concreti acquistando aree in previsione di possibili sviluppi futuri. La decisione definitiva resta avvolta nell’incertezza, con vari fattori e approvazioni comunali ancora da definire.

Casa Milan

Un dibattito che coinvolge la città

Queste valutazioni economiche e i progetti infrastrutturali non solo riguardano il futuro dei due club, ma hanno il potenziale di riscrivere una parte significativa dell’identità urbana milanese. I costi associati e le decisioni future saranno oggetto di dibattito politico, con implicazioni che vanno ben oltre il calcio, toccando tematiche legate allo sviluppo urbano, alla vivibilità e all’immagine internazionale di Milano.

