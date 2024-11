C’è anche il Milan sul talento della Premier che a gennaio, quasi certamente, lascerà l’Inghilterra. Può essere il grande colpo del mercato.

Il Milan non vuole porsi limiti di alcune genere e, le ultime indiscrezioni di mercato sembrano confermarlo davvero. I vertici del Club di Via Aldo Rossi hanno fissato obiettivi importanti da raggiungere e, a tal proposito, sono disponibili anche a qualche sforzo sul fronte mercato.

Se da un lato la società spinge per chiudere un grande colpo in entrata a gennaio, gli uomini di Fonseca sono chiamati a dare risposte convincenti sul campo a partire dalla sfida che attende i rossoneri al rientro dalla sosta per le Nazionali: la Juventus di Thiago Motta.

Una sfida da vincere

Il Milan si è posto molte sfide, come detto. Partendo dal mercato e dalla voglia di portare a Milanello un campione dalla Premier che potrebbe dare slancio alle chance rossonere di scalare le vette della classifica. Occorre però anche la risposta della squadra in campo e la sfida del 23 novembre contro la Juve è esattamente il banco di prova ideale per dimostrare che questa squadra ha ambizione. Non saranno ammessi infatti ulteriori passi falsi, perdere altri punti significherebbe prendere troppo distacco dalle prime della classe, aumentando un divario di punti che già vede il Milan distante sette lunghezze dal quarto posto, al netto della sfida di Bologna da recuperare.

Il grande nome dalla Premier per gennaio

Nonostante le alte aspettative legate al suo ingaggio, l’esperienza di Chiesa nei campi inglesi non ha brillato come si sperava. Con solo 78 minuti di gioco distribuiti su tre differenti competizioni – Premier League, Champions League e Coppa di Lega – il talento italiano non è riuscito a imporsi come titolare. Questo scarso impiego, unito a una partecipazione agli allenamenti che non ha convinto pienamente il tecnico Arne Slot, ha alimentato le speculazioni su un suo precoce addio al club di Liverpool. L’eco delle prestazioni di Chiesa, nonostante il periodo opaco in Inghilterra, ha risuonato nella sua Italia nativa dove, secondo quanto riportato da fonti vicine al settore, squadre del calibro di Milan, Napoli, Roma e Inter sarebbero in lizza per accoglierlo. Il rapporto consolidato tra Chiesa e Giuseppe Marotta, Presidente dell’Inter, insieme ai precedenti tentativi estivi dei nerazzurri di assicurarsi le prestazioni del giocatore, sembrano delineare un percorso preferenziale verso Milano. Le condizioni economiche dell’operazione sembrano propizie per un trasferimento vantaggioso, data anche la scadenza contrattuale di Chiesa fissata al 30 giugno 2025.

Le prospettive di mercato e i sacrifici economici

È chiaro che qualsiasi mossa di mercato richiederà una certa dose di pragmatismo economico. Il trasferimento verrebbe presumibilmente strutturato come un prestito semestrale con diritto di riscatto, una formula che permetterebbe alla squadra acquirente di non impegnarsi in una spesa ingente immediatamente. Chiesa, d’altro lato, potrebbe dover rivedere le sue pretese salariali per facilitare il trasferimento. Come spesso accade nel calcio moderno, le dinamiche finanziarie giocheranno un ruolo cruciale nell’effettiva realizzazione di questo trasloco sportivo.

