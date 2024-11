Fonseca pare ormai convinto, tre nuovi innesti subito pronti. Il mister stupisce ancora tutti e sorprende, ecco le sue scelte.

Paulo Fonseca non è certamente un allenatore banale, anzi. Il portoghese da quando siede sulla panchina del Milan ha più volte stupito tutti con scelte di formazione audace e in cui, fino a prova contraria, sembrava crederci solo lui.

I risultati però sono stati dalla sua parte, basti vedere il trionfo nel derby o la trasferta di Madrid culminata con un roboante 1-3 in favore dei rossoneri che ha permesso al Milan di entrare nella storia come unica squadra capace in Champions di segnare al Bernabeu almeno tre in più di un’occasione.

L’occasione da non fallire

Fonseca, come detto, è pronto ancora a stupire, a partire dalla sfida del 23 novembre contro la Juventus a San Siro. La partita contro la Juventus rappresenta non solo un appuntamento di grande rilievo, ma anche una sfida da non sbagliare per avvicinarsi concretamente alle squadre che lì davanti stanno scappando via e che, in caso di nuovo passo falso dei rossoneri, potrebbero iniziare a lasciare il vuoti dietro di sé. Fonseca ha mostrato coraggio in questi primi mesi di Milan e, stando alle ultime, continua a dimostrarlo con tre innesti davvero sorprendenti.

Subito tre innesti: le scelte del mister

La prima parte di stagione ha messo in luce diverse aree di miglioramento per il Milan di Paulo Fonseca. In previsione del mercato di gennaio, dove tradizionalmente le squadre hanno l’opportunità di rafforzarsi, la dirigenza rossonera, insieme all’allenatore portoghese, ha deciso di valorizzare il lavoro svolto nel proprio settore giovanile. La scelta di puntare su giocatori del Milan Futuro non solo offre a questi giovani l’opportunità di crescere al fianco di campioni affermati come Rafael Leao, ma presenta anche un’opzione economicamente sostenibile per il club. Al centro di questo progetto di promozione – scrive Milanlive.it – troviamo tre giocatori che hanno dimostrato di poter aspirare a un posto in prima squadra: Alex Jimenez, Davide Bartesaghi e Kevin Zeroli. Questi giovani talenti, già integrati saltuariamente nella rosa di Fonseca, sono pronti per contribuire concretamente alle sorti del Milan. Il loro impatto potrebbe rivelarsi cruciale in un campionato lungo e impegnativo come quello italiano. Alex Jimenez, difensore spagnolo già capace di far valere le sue qualità in fase realizzativa, appare la scelta ideale per rafforzare la fascia destra della difesa rossonera, attualmente presidiata da Emerson Royal e dall’infortunato Davide Calabria. Il suo contributo potrebbe essere decisivo nell’ottica di un turn over strategico tra campionato e coppe. Davide Bartesaghi offre invece versatilità difensiva, essendo impiegabile sia come terzino che come difensore centrale. Nonostante un’esordio in prima squadra macchiato da un’espulsione contro il Lecce, il ragazzo ha le carte in regola per ritagliarsi uno spazio importante nella rosa. Infine, Kevin Zeroli, centrocampista classe 2005, si è fatto notare per la sua bravura in campo, meritandosi la fiducia dell’allenatore portoghese. La sua capacità di inserirsi efficacemente negli schemi di gioco e di contribuire anche alla fase realizzativa lo rendono una risorsa preziosa per il centrocampo milanista.

Il futuro alla porta

In un calcio sempre più orientato verso il business e gli acquisti milionari, la scelta del Milan e di Paulo Fonseca di valorizzare i giovani talenti del settore giovanile rappresenta una boccata d’aria fresca. Questa strategia non solo consente al club di risparmiare risorse economiche, ma garantisce anche continuità e identità alla squadra, offrendo al contempo agli atleti la possibilità di crescere in un ambiente competitivo di alto livello. Resta ora da vedere come questi giovani sapranno cogliere l’opportunità, contribuendo a scrivere le prossime pagine della storia rossonera.

