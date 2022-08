Daniele Adani, noto opinionista ed ex calciatore, ha analizzato la sfida di domani tra Atalanta e Milan: le sue parole

Intervistato dall’Eco di Bergamo, Daniele Adani ha parlato così di Atalanta-Milan:

«Il Milan è forte, non c’è dubbio, ma a Bergamo riuscirà a vincere solo se si saprà guadagnare seriamente i tre punti sul campo. Personalmente escludo che l’Atalanta scenda in campo sentendosi già battuta. Mi stupirebbe, non sarebbe l’Atalanta».

