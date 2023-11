Adani: «Complimenti ad Allegri per la vittoria col Verona, la Juve ha strameritato». Le dichiarazioni alla Bobo Tv

Adani alla Bobo Tv ha analizzato la vittoria della Juve contro il Verona per 1-0.

ADANI – «Per me è solo un caso che la Juve abbia segnato al 96’, doveva essere già 3-0. Partita a senso unico, ha tirato tantissimo in porta che è la cosa più importante. Quando per 90 minuti calci in porta con più giocatori, arrivando con mezzali, terzini e punte, vuol dire che in maniera immediata meriti. Quando uno è una persona corretta, onora il merito. La Juve ha strameritato. Ha avuto attidutine, mentalità, cattiveria. Poi a questo punto uno può dire che preferisce il modo di arrivare in porta in un modo o in un altro. Ma qui non c’è discussione sul merito che è la cosa più importante. Se la partita finisce 0-0 l’analisi era che la Juve doveva vincere 3-0. Mi sono piaciuti atteggiamento e attitudine, poteva vincere prima e con più gol. La partita della Juve è super positiva, più di quella vinta a San Siro. La colloco sul piano delle vittorie di Udine, Lazio, sul piano che dovrebbe tenere sempre la Juve. Complimenti alla Juve e all’allenatore per come l’ha impostata e i giocatori l’hanno svolta».

